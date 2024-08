Hans Vanaken geeft unieke inkijk in kleedkamer van Club Brugge: "Waarom we Nilsson hebben gekozen? De Scandinavische spelers trekken met elkaar op, hé"

Club Brugge heeft de competitiestart gemist, maar vorig seizoen heeft bewezen dat dat helemaal géén maatstaf is om de regerende landskampioen af te schrijven. Ook dit seizoen wil Nicky Hayen dat zijn spelers voor elkaar door een vuur gaan. Maar hoe doet de coach dat precies?

Het was een héél opvallende ommekeer vorig seizoen. Nicky Hayen slaagde er in om Club Brugge opnieuw te laten vechten voor iedere morzel grond. De makke lammetjes transformeerden in hongerige leeuwen.

Een goede sfeer in de kleedkamer is voor de coach van blauw-zwart dan ook van het grootste belang. "De coach wil dat er een soort van spelersraad wordt gevormd", geeft Hans Vanaken bij DAZN een inkijk in de blauw-zwarte kleedkamer.

© photonews

"Momenteel zitten we met vier spelers in die raad", gaat de aanvoerder van Club Brugge verder. "Twee weken geleden zijn we ons gaan voorstellen bij de coach. Onze taak? Als er iets leeft in de groep moeten we ervoor zorgen dat erover gepraat wordt of dat het tot bij de coach geraakt."

Vanaken vindt de manier van werken alvast heel logisch. "De spelers weten nu eenmaal best wat er leeft in een kleedkamer. Daarnaast heeft de coach via ons ook meteen een aanspreekpunt binnen de groep."

Wie zit er in de spelersraad bij Club Brugge?

De blauw-zwarte spelersraad wordt gevormd door Vanaken zelf, Simon Mignolet, Brandon Mechele en… Gustaf Nilsson. "De Scandinavische spelers trekken veel met elkaar op. Via Gustaf is het gemakkelijk om ook hen te bereiken."