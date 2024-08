Kapitein Thibo Somers klaar en duidelijk: dit moet er veranderen bij Cercle Brugge

Cercle Brugge is wat op de dool. Het verloor zijn eerste twee wedstrijden in de Belgische competitie en kreeg ook een stevige pandoering in de Europa League.

Met 0 op 6 staat Cercle Brugge gedeeld laatste met STVV. Donderdag verloor de Vereniging ook met 3-0 van het Noorse Molde in de derde voorronde van de Europa League. Tijd om veel te veranderen is er echter niet.

Zondag ontvangt Cercle om 19u15 al promovendus Beerschot. Coach Miron Muslic hamert al enkele weken op hetzelfde: de combinatie van Europees voetbal en de Belgische competitie is een uitdaging voor Cercle.

"De limiet werd niet gehaald en het is nu mijn verantwoordelijkheid om dat zo snel mogelijk wel te doen. We kunnen beter en dat willen we snel laten blijken", zegt Muslic bij Het Nieuwsblad. Ook kapitein Somers panikeert nog niet.

Somers over wat beter moet bij Cercle

Tegen Molde trof Cercle twee keer het doelhout, maar Somers moest ook toegeven dat Cercle te veel ruimte weggaf waardoor de ploeg ging twijfelen. "En dat mogen we juist niet doen. Dat is echt nergens voor nodig."

Cercle moet weer de nul houden, want dat lukte enkel thuis tegen Kilmarnock lukt. "Kansen krijgen we genoeg in een match. Dat was zo in Molde, maar ook tegen Westerlo en Kortrijk. Ons spel is goed, de druk is aanwezig, maar de tegenstanders spelen er natuurlijk ook op in."