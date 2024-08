KVC Westerlo verbaast iedereen: "We hebben veel geleerd uit dat snertseizoen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo begon bijzonder goed aan zijn seizoen. De Kemphanen zijn momenteel leider en scoorden al zeven keer op twee matchen. Volgens kapitein Roman Neustädter heeft de club veel geleerd uit vorig seizoen.

KVC Westerlo kon moeilijk nog beter beginnen aan het seizoen. Met 6 op 6 tegen Cercle Brugge en KV Mechelen waarin in totaal zeven keer gescoord werd, deed niemand beter.

Aanvoerder Roman Neustädter haalde het belang aan van een goed collectief te hebben. "Elke speler begon van nul. Er staat een groep. Niet alleen de elf starters zijn belangrijk", begon hij bij Gazet van Antwerpen.

"Tegen KV Mechelen scoorden twee invallers: Josimar Alcocer en Matija Frigan. Op de eerste speeldag viel Jordan Bos na een halfuur uit en moest Tuur Rommens invallen. Tuur liet zich meteen gelden en bewees dat hij er klaar voor was. Met die mentaliteit moeten de bankzitters invallen", gaat hij verder.

Zo is dit het tegenovergestelde van vorig seizoen bij Westerlo, toen er aan het begin veel problemen waren op het veld. "Uiteraard helpen de twee overwinningen."

"Ik herinner me dat we bij Borussia Mönchengladbach het ene seizoen bijna degradeerden en het seizoen daarna de pannen van het dak speelden. Zo snel kan het gaan. Ik ben er zeker van dat we uit dat snertseizoen bij Westerlo veel geleerd hebben", besluit de verdediger.