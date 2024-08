OFFICIEEL: STVV heeft broodnodige versterking beet en stelt nieuwe middenvelder voor

STVV heeft broodnodige versterking beet. De club kon vrijdag een nieuwe aanvallende middenvelder voorstellen.

STVV begon niet aan zijn seizoen zoals gehoopt. De club pakte 0 op 6 na twee speeldagen, enkel Cercle Brugge bleef voorlopig ook zonder punten achter.

Er vertrokken heel wat basisspelers bij de club deze zomer. Er werden voorlopig nog maar weinig vervangers gehaald, terwijl coach Christian Lattanzio om versterking schreeuwt.

Maar vrijdag kon de club wel een nieuwe aanvallende middenvelder voorstellen. Isaias Delpupo is vanaf nu een kanarie, meldt Sint-Truiden via zijn officiële kanalen.

Hij komt over van het Italiaanse Cagliari dat hem afgelopen seizoen ook al uitleende aan Pontedera waar hij in 38 wedstrijden tien doelpunten maakte.

De Argentijn reageerde zelf al even op zijn transfer via de clubmedia. "STVV is een club waar jonge talenten kansen krijgen. Het is aan mij om die kans te grijpen. Vorig seizoen heb ik heel wat speelminuten opgedaan en regelmatig een doelpunt meegepikt, dit jaar hoop ik nog beter te doen."