Pocognoli moet enkele sterkhouders missen voor verplaatsing naar Westerlo, terwijl Union al aan Champions League denkt

Union won vorige week vrijdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Brusselaars versloegen thuis Beerschot met 3-1. Vanavond spelen ze opnieuw, maar ze moeten het zonder enkele sterkhouders stellen.

Union is redelijk goed aan het seizoen begonnen met 4 op 6 tegen de nieuwkomers Dender en Beerschot. Toch heeft trainer Sébastien Pocognoli al de nodige kopzorgen.

Voor de wedstrijd van vanavond tegen Westerlo kan de Union-trainer niet rekenen op verdedigers Ross Sykes en Christian Burgess. Beide spelers kampen nog steeds met een blessure aan de voet. Wanneer ze zullen terugkomen is onbekend.

Wie nog niet in de selectie zit zijn Loïc Lapoussin, Arnaud Dony, Kamiel Van De Perre, Lazare Amani en Daniel Tshilanda. Wie wel in de selectie zit is Cameron Puertas.

De Zwitser is na zijn uitstekend seizoen grof wild geworden op de transfermarkt. Er is onder meer belangstelling uit Duitsland, Spanje, Saudi-Arabië en Amerika. De vraag is niet of Puertas Union gaat verlaten maar eerder wanneer en waarheen.

Waarschijnlijk zal Pocognoli vanavond tegen Westerlo willen roteren. De Brusselaars leden donderdag een pijnlijke 3-1-nederlaag in Tsjechië tegen Slavia Praag. De returnwedstrijd is al dinsdagavond in het Joseph Marienstadion.