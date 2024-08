Cercle Brugge laat oog vallen op ex Genk-speler om mogelijk vertrek van Denkey op te vangen

Voorlopig speelt revelatie Kevin Denkey nog gewoon bij Cercle Brugge. De kans is groot dat de Brugse topschutter nog een transfer zal versieren. Cercle wil het vertrek van Denkey opvangen met een ex Genk-speler.

Vorig seizoen eindigde Cercle Brugge knap vijfde in de stand en speelde de club mee in play-off 1. Dat heeft Cercle onder meer te danken aan een veel scorende spits genaamd Kevin Denkey.

Denkey was goed voor 27 doelpunten in 38 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Met die statistieken is het niet meer dan logisch dat grotere clubs interesse tonen in de spits uit Togo.

Toch speelt Denkey momenteel nog gewoon in Brugge. De marktwaarde van Denkey wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n 16 miljoen. Momenteel zoekt Cercle de markt al af naar vervangers.

In die zoektocht heeft Cercle voor het eerst beet. Volgens Sacha Tavolieri toont Cercle Brugge interesse in András Németh. De spits is 21 jaar oud en komt momenteel uit voor Hamburger SV in de Duitse tweede klasse.

Németh speelde afgelopen seizoen 28 wedstrijden voor Hamburger waarin hij slechts vier keer de basiself haalde. Daarin kon de Hongaarse spits geen doelpunten maken en gaf hij ook geen enkele assist.

De Hongaarse spits speelde twee seizoenen voor KRC Genk. In de Jupiler Pro League speelde Németh twintig wedstrijden verspreid over twee seizoenen waarin hij drie keer de netten deed trillen.