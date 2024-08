Club Brugge-coach Hayen is hard voor zijn spelers nadat zijn team voorsprong weggeeft in Genk

Club Brugge-coach Nicky Hayen heeft flinke zorgen. Hij was niet te spreken over hoe zijn ploeg een 0-2 voorsprong tegen Racing Genk uit handen gaf. Intussen blijft de kampioen achter met 1 op 9.

Nicky Hayen is steeds rechtuit. Ook nu wond hij er geen doekjes om na de nederlaag tegen Genk. "We begonnen niet goed aan de wedstrijd. Genk kreeg al snel twee grote kansen", vertelde hij na de wedstrijd.

Toch slaagde zijn team erin om op slag van rust de 0-1 op het scorebord te zetten en daarna liep het beter. "We hebben tijdens de rust enkele zaken bijgesteld, gekeken waar meer ruimtes lagen, en we kwamen dan goed uit de kleedkamer. Genk had het op dat moment moeilijker met de oplossingen die wij vonden en wij maakten 0-2."

Wisselmoment was cruciale fase

Dan lag het spel even stil en voerde Genk een vierdubbele wissel door. "Het wisselmoment was voor mij een cruciale fase", aldus Hayen. Hij zag dat zijn ploeg daarna in de fout ging en na de aansluitingstreffer ging panikeren.

"Daar werd heel veel tijd verloren en mijn ploeg moest gewoon klaar zijn voor die eerste bal na dat wisselmoment. Als je dan ziet hoe wij heel kinderlijk werden uitgeschakeld door Karetsas, met alle respect voor hem want hij is technisch begaafd, maar wij lieten ons daar kinderlijk in de wind zetten."

"De bal kwam in de zestien en het werd een penalty. Op die manier gaven we opnieuw zuurstof aan de tegenstander heel snel na de 0-2. We maakten het onszelf daar onnodig heel moeilijk. In plaats van dat je die match dood doet, geef je de tegenstander zuurstof en gaan de supporters er opnieuw achter staan."

"Tijdens de rust was ook gezegd dat we niet mochten panikeren als we een goal tegen zouden krijgen. Na de 1-2 bleven we niet voetballen zoals we dat in het begin van de tweede helft gedaan hebben en gingen we toch panikeren. Die 2-2 kwam er en dan kregen we nog de 3-2 op de neus en zo blijven we achter met een zure 1 op 9", besluit Hayen.