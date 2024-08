De Roeck wil speler kansen geven bij Antwerp: "Vanuit de club gevraagd te blijven"

Mark van Bommel moest er niet meer van weten. Maar onder Jonas De Roeck lijkt het wel weer te lukken voor Mahamadou Doumbia.

Dat Mark van Bommel 'Maha' Doumbia nauwelijks tot geen kansen gaf, zorgde intern voor de nodige wrevel, zo klinkt het bij Het Nieuwsblad. Maar daar kwam verandering in.

Jonas De Roeck bevestigt aan de krant dat de speler zijn kansen krijgt bij Antwerp. “Maha is iemand met veel kwaliteiten”, zegt de trainer van The Great Old in een interview.

“Het is een jongen die nog werkpunten heeft en stappen moet zetten, maar hij heeft een intrinsieke naturel en een bepaalde rust aan de bal. Het is nu aan ons om met hem aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat hij de balans vindt in balbezit en balverlies, maar dat lukt steeds beter.”

De Roeck roemt vooral zijn heel positieve mentaliteit. “Vanuit de club is aan Maha gevraagd om hier te blijven. Da’s logisch, élke club wil zijn spelers liefst de voorbereiding laten meedoen. Uiteindelijk was het wel aan hem om te beslissen, maar we zijn heel tevreden dat hij ervoor gekozen heeft om niet te gaan.”

Een gemakkelijke keuze was dat niet, maar hij is de kans duidelijk met beide handen aan het grijpen. “Door zich te tonen op training, is hij in de ploeg geraakt en toont hij nu ook zijn belang.”