Haar in de boter tussen Bodart en Standard? CEO komt met de nodige info op de proppen

Arnaud Bodart werd al eind vorig seizoen gelinkt aan een vertrek bij Standard. Maar ondertussen zit hij nog altijd in Luik.

De situatie van Arnaud Bodart, zowel de speler als de club zitten er verveeld mee. Hij wordt al lange tijd aan een vertrek gelinkt, maar dat is er nog altijd niet gekomen.

CEO Pierre Locht laat aan Le Soir weten dat in de ideale situatie op 1 juli er een perfect aanbod op tafel had gelegen, maar dat is er niet gekomen. Toch blijven ze aan de boorden van de Maas geloven dat het ideale moment gekomen is voor Bodart om een volgende stap in zijn carrière te zetten.

“Maar de juiste opportuniteit die iedereen tevreden stelt, is er nog niet”, vertelt Locht aan de Waalse krant. Volgens hem valt Bodart ook niks te verwijten.

Bodart speelt niet, ook al zou hij dat graag willen. Volgens Locht is er dan ook geen conflict tussen de doelman en de ploeg, zoals hier en daar gesuggereerd wordt.

“We zullen er alles aan doen om het te vermijden, want we hebben veel respect voor deze speler die hier alles meegemaakt heeft. We blijven werken tot het einde van de mercato om de juiste oplossing te vinden. Als dat niet gebeurt, zullen we de situatie opnieuw bekijken.”