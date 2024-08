Hattrickheld Ondrejka staat op scherp en heeft zichzelf een doel gezet voor dit seizoen: "Afspraak met de coach"

Jacob Ondrejka is toch wel een raadsel te noemen. Na zijn komst bij Antwerp waren de verwachtingen hoog, maar vorig seizoen kon hij die niet inlossen. En dan ontploft hij ineens met een drietal fantastische goals tegen STVV.

Voor het vertrouwen van de Zweedse winger zal het alvast geen kwaad kunnen. Er moet wel bij verteld worden dat STVV desastreus verdedigde. "Mijn goals? Ik herinner me ze al bijna niet meer", lachte Ondrejka meteen na de match. "De eerste kom ik naar binnen en schiet naar de tweede paal, de tweede was een rebound en de derde... ah ja, op assist van Anthony."

Voor de linkse winger was het de eerste keer dat hij een hattrick scoorde. Senne Lammens gaf net voor de reactie van Ondrejka aan dat hij hem op training al 1000 keer een soorgelijke goal als de eerste zag scoren. "(lacht) Ja, ik train daar heel veel op."

"Ik scoorde vorig seizoen niet op die manier, maar ik train erop om de bal elke keer in die verste hoek te trappen. Ik wist dat het eens zou opbrengen en vandaag was die dag."

Vorige week speelde ik goed, maar ik had moeten scoren... Dat is het verschil tussen een ok match en een goeie match

Nu moet hij wel op zoek naar regelmaat. "Vorig seizoen was met te veel ups en downs. Ik vond wel dat ik een goed seizoensbegin speelde, maar dat was op een positie die niet de mijne is. Nu speel ik weer op mijn plaats. Het voelt als een nieuw hoofdstuk."

Ondrejka heeft een afspraak met coach Jonas De Roeck over hoeveel goals hij zou moeten maken dit seizoen. "Ik ga het niet vertellen, dat is iets tussen mij en hem. Kijk, vorige week (tegen Anderlecht) vond ik mezelf ook goed spelen, maar ik had moeten scoren in de eerste helft. Dat maakt het verschil tussen een 'ok match' en een goeie match. Die kleine marges bepalen hoe succesvol je bent."

Na zijn derde goal maakte Ondrejka ook het gebaar naar de bank dat hij vervangen wou worden. "Dat was een grapje met de coach. Hij had me gezegd dat ik nog twee minuten had, maar ik zei dat hij me niet mocht vervangen voor ik mijn derde had gemaakt. Daarna maakte ik dan maar dat gebaar."