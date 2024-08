Rik De Mil begrijpt de kritiek op KAA Gent en Wouter Vrancken niet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vanavond ontvangt Charleroi in eigen huis KAA Gent. Rik De Mil snapt niet dat Wouter Vrancken de nodige kritiek krijgt.

KAA Gent heeft zich in deze competitie nog niet laten gelden als een ploeg voor de top zes. Maar wat niet is, kan nog altijd komen. Daarvoor is een overwinning tegen Sporting Charleroi broodnodig, zeker om de aansluiting met de top van de klassering niet te verliezen.

De troepen van Wouter Vrancken verloren op de vorige speeldag in eigen huis van Dender. Vooral het creëren van doelkansen was een probleem.

Rik De Mil, vanavond met Charleroi oog in oog met de Buffalo’s, begrijpt de kritiek niet die KAA Gent en Wouter Vrancken op dit moment al krijgen.

“Ik heb al hun wedstrijden gezien. Mensen zijn erg negatief”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Wouter Vrancken en ik hebben dezelfde filosofie. Hij wil dominant zijn en mooi voetbal spelen.”

Het contrast met het vroegere KAA Gent is groot. “Het is een andere manier van werken na Hein Vanhaezebrouck. Het heeft tijd nodig. Ik heb ook gemerkt dat ze op bepaalde momenten in de wedstrijd heel sterk zijn. En ze kunnen altijd het verschil maken met een individuele beweging.”