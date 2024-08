Bij deze JPL-club moet er snel ingegrepen worden of ze zijn een vogel voor de kat: "We hebben hulp nodig!"

11 (!) tegengoals in drie wedstrijden... Dan kan je geen match winnen. Na de zware 6-1 nederlaag van STVV tegen Antwerp was trainer Christian Lattanzio duidelijk in zijn analyse: zijn team heeft dringend versterking nodig om uit de problemen te geraken.

Lattanzio begon zijn nabeschouwing door de kloof tussen de score en het spelbeeld te benadrukken. "De uitslag reflecteert niet het spel dat we hebben laten zien," verklaarde hij. "Als je de statistieken bekijkt en dan de 6-1 score ziet, lijkt het alsof er geen wedstrijd was, maar dat is niet het geval. Het is me nog nooit overkomen dat elk schot van de tegenstander in een doelpunt eindigt."

Antwerp was uiteraard wel beter en scherper, maar vooral verdedigend was STVV nergens. "Elke keer dat zij schoten, was het raak. Dat was het grote verschil met ons. We waren klaar voor het gevecht, maar zij deden ons meer pijn dan wij hen. Ze toonden hun kwaliteit op het veld, en dat moet je erkennen."

Ondanks de harde realiteit van de uitslag, wilde Lattanzio geen excuses zoeken voor het verlies. Maar ook hij sprak nogmaals zijn bestuur aan. "De jongens werken altijd goed, daar ligt het niet aan. Maar ik wil voetbal spelen zoals ik dat met de club heb besproken, en daarvoor hebben we twee à drie nieuwe spelers nodig."

De Italiaanse coach benadrukte ook de urgentie van de situatie. "Ik heb vertrouwen in de club, maar hoe sneller die versterkingen er zijn, hoe beter. Het is niet makkelijk voor de jongens om telkens met zo'n uitslag van het veld te stappen. We hebben hulp nodig, en ik hoop dat de club die zo snel mogelijk kan bieden."

Lattanzio sloot af met een oproep aan het bestuur om snel te handelen. "We hebben wat hulp nodig, dat is duidelijk. We moeten de kwaliteit en de diepte in onze selectie vergroten om dit soort wedstrijden niet alleen beter te kunnen doorstaan, maar ook om ze te kunnen winnen."