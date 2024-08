Kan Club Brugge ook een tweede bod afslaan? 'Deze topclub polst bij De Cuyper of hij geïnteresseerd is in transfer'



Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Club Brugge moet vrezen voor een vertrek van Maxim De Cuyper. De flankverdediger is inmiddels benaderd door Fenerbahçe SK. De gesprekken met blauw-zwart zijn nog niét opgestart. De interesse in Maxime De Cuyper wakkert aan. Borussia Dortmund zag al een bod van zeventien miljoen euro geweigerd door de Belgische landskampioen, terwijl ook Besiktas JK niet verder kwam dan enkele telefoontjes om te informeren naar de mogelijkheden. We schreven eerder al dat ook Fenerbahçe SK concrete interesse heeft in de tweevoudig Rode Duivel. Sari Kanaryalar kiest echter voor een andere weg om een transfer mogelijk te maken. De Turkse media weten dat Mario Branco (sportief directeur van Fenerbahçe, nvdr.) al een informeel - blauw-zwart was hier niét van op de hoogte - gesprek heeft gehad met de zaakwaarnemer van De Cuyper. Dé vraag die is gepasseerd: heeft onze landgenoot interesse in een verhuis naar Istanboel? De Cuyper moet bij Fenerbahçe Ferdi Kadioglu vervangen. De Turkse international kan zijn EK bekronen met een transfer naar de Bundesliga of naar de Premier League. Momenteel lijkt Brighton & Hove Albion over de beste papieren te beschikken om hem binnen te halen. Wat vraagt Club Brugge voor een transfer van Maxim De Cuyper? Club Brugge mag zich aan een telefoontje uit Istanboel verwachten. Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cuyper op negen miljoen euro. De Belgische landskampioen heeft een prijskaartje van twintig miljoen euro op de flankverdediger geplakt.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur