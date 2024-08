Waarom Standard alles op alles zet voor Ilay Camara

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ilay Camara wordt de achtste zomertransfer bij Standard Luik. Ondanks de complicaties rond de overgang, hebben de Rouches nog niet opgegeven en zijn ze vastbesloten om de speler van RWDM aan te trekken. En daar zijn meerdere redenen voor.

Ilay Camara was afgelopen vrijdag aanwezig in de tribunes van Sclessin tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen. Hij zal zeer binnenkort de achtste zomerse aanwinst worden van de Rouches. In een ingewikkeld dossier, heeft Standard uiteindelijk een oplossing gevonden met twee jonge spelers van SL16 FC die de tegenovergestelde weg zullen bewandelen: Ilyes Ziani en Thiago Paulo Da Silva.

Camara is een speler die Standard echt wilde. Sinds het begin van de zomer, eigenlijk. De gesprekken tussen Matricule 16 en de ex-RSCA Futures-speler begonnen meer dan een maand geleden, terwijl de rechtsback ook op het lijstje stond van clubs uit de Championship. Standard heeft gewacht, de juiste oplossing gevonden en kan nu de transfer afronden. Maar waarom wilden de Luikenaars Ilay Camara zo graag?

© photonews

Niet alleen een back-up voor Marlon Fossey

Ilay Camara is dus een offensief ingestelde rechtsback. Maar bij Standard vervult Marlon Fossey die rol al meer dan uitstekend. Er is zeker een back-up nodig voor de Amerikaan, maar dat is niet de enige reden.

Ilay Camara kan ook spelen vanuit een meer vooruitgeschoven positie op het veld, als een echte rechter middenvelder, of zelfs als rechter winger. Een rol die hij overigens al meerdere keren heeft vervuld bij Molenbeek, vooral in de play-downs.

Een meer offensief profiel dat Standard dus nog niet aan de rechterkant had. Aan de linkerkant zijn Henry Lawrence en Boli Bolingoli meer verdedigende profielen, terwijl Viktor Djukanovic is gekomen om meer diepgang te brengen. Met Ilay Camara is er dus een andere, meer aanvallende tactische optie voor Ivan Leko.

Een Belgische speler op het wedstrijdblad

In de Jupiler Pro League moet elk club zes spelers opstellen die zijn opgeleid in België (drie jaar opleiding tussen 15 en 21 jaar). Standard had tot nu toe geen problemen, maar de vele buitenlandse nieuwkomers helpen Ivan Leko niet echt om aan deze norm te voldoen. Ilay Camara zal de Kroaat dus helpen om aan deze quota te voldoen.

De laatste reden is financieel. De 21-jarige speler zal worden uitgeleend met een aankoopoptie van 1,8 miljoen euro, wat de mogelijkheid biedt om deze optie te lichten zodra de overname is bevestigd.

Ilay Camara is een speler met veel potentieel, wiens waarde blijft stijgen. Met deze mogelijkheid van sportieve en financiële meerwaarde, wilde Standard deze kans niet laten liggen.