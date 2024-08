Is dit het grote probleem van Union SG? "Maar dat zal tijd vergen..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG verloor afgelopen weekend met 4-3 van KVC Westerlo. Assistent-coach Bart Meert kwam het na de wedstrijd uitleggen, aangezien Sébastien Pocognoli een rode kaart had gekregen.

Union SG is deze zomermercato al druk bezig geweest. Sterkhouders Nilsson en Amoura vertrokken. El-Hadj, Fuseini en Promise David kwamen al in de plaats.

De club is dus bezig met het bouwen van een nieuwe kern, en dat kan soms wat tijd in beslag nemen. Bovendien ontbreken er nog twee belangrijke pionnen in de verdediging.

"Niet alleen de ervaring, maar ook het gestalte van Christian Burgess en Ross Sykes missen we", vertelde coach Meert. "Dat speelt ons parten. Iedereen weet dat Burgess een leider is op het veld."

Dat brengt ons ook meteen bij het volgende probleem van de Brusselaars momenteel. "Wij hebben ook het gevoel dat er iets minder leiders op het veld staan, maar dat is ook logisch."

"Chris (Burgess) was vandaag aanwezig hier (op Westerlo n.v.d.r.), hij was er dan wel als leider naast het veld, maar het is nog veel belangrijker om die leider op het veld te hebben. Dat zal tijd vergen", besluit Meert.