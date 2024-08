Union SG strijdt voor iedere morzel grond, maar slordig balverlies zorgt uiteindelijk voor uitschakeling tegen Slavia Praag

Union SG mag de Champions League-droom opbergen. De Belgische vice-kampioen verloor ook in Brussel van Slavia Praag. De heenwedstrijd in Tsjechië werd ook al met 3-1 verloren.

We willen het ons eerst en vooral even luidop afvragen: had Union SG geleerd na de nederlaag vorige week in de Tsjechische hoofdstad? Eerst stilstaande fase, eerste kopbalkans voor Tomas Chory. Gelukkig kwam de aanvaller deze keer niét tot scoren.

De openingsminuten waren dan ook vol voor Slavia Praag. El Hadji Malick Diouf fusilleerde Anthony Moris, maar de doelman liet zich niet verrassen. En dat was het dan ook eigenlijk voor de eerste helft.

Na de koffie toonden Les Unionistes eindelijk het ware gelaat. Union knokte voor iedere morzel grond én dat loonde bijna. Cameron Puertas tikte het leer héél subtiel door naar Kevin Rodriguez, maar laatstgenoemde was té verrast om af te werken.

"Wie gaat dat doelpunt voor Union eigenlijk scoren?", hoorden we enkele keren op de perstribune. Het antwoord? We weten het eerlijk gezegd ook niet. Het deed er ook niet meer toe. Het doelpunt viel aan de andere kant.

In de slotminuten strafte Vaclav Jurecka balverlies van Charles Vanhoutte af. Al moet het gezegd dat Union op dat moment de logische risico's moest nemen. De 0-1 was ook meteen de dooksteek voor de troepen van Sebastien Pocognoli.

Slavia Praag moet in een dubbel duel met Lille OSC - de Fransen schakelden Fenerbahçe SK uit - uitvechten wie naar de Champions League mag. Union mag zich dan weer opmaken voor de groepsfase van de Europa League.