🎥 Saelemaekers bezorgt Milan eerste prijs van het seizoen met heerlijke goal

Alexis Saelemaekers is terug bij AC Milan, en de jonge Belg heeft direct zijn waarde bewezen voor de Rossoneri.

In de laatse oefenwedstrijd van Milan opende de Rode Duivel de scoren tegen Monza met een heerlijke Rabona. Meteen een belangrijke goal want Milan zou de wedstrijd uiteindelijk winnen met 3-1.

Saelemaekers werd vorig seizoen een jaar uitgeleend aan Bologna, waar hij een zeer goede indruk maakte. Zijn eerste goal sinds zijn terugkeer zorgde ervoor dat de 25-jarige Belg meteen een prijs wist te pakken.

De wedstrijd in San Siro draaide helemaal ronde de Trofeo Luigi Berlusconi. Een eerbetoon aan de vader van voormalig voorzitter Silvio Berlusconi, die de jaarlijkse prijs in 1991 tot leven riep.

Saelemaekers en Milan hebben in ieder geval de voorbereiding goed afgesloten. Ideaal want dit weekend start de Serie A terug. AC Milan ontvangt zaterdag Torino in het San Siro.

Het is nog onduidelijk of Saelemaekers daarbij zal zijn, aangezien hij al geruime tijd wordt gelinkt aan clubs zoals Roma en Juventus. De polyvalente speler mag deze zomer San Siro verlaten voor een aanzienlijk bedrag.