Altijd opnieuw bouwen voor Vrancken: transferitis in het kwadraat, elke week opnieuw

KAA Gent prijkt na drie speeldagen met drie punten op een teleurstellende elfde plaats in de competitie. Makkelijk gaat het voorlopig nog niet voor de Buffalo's, terwijl Wouter Vrancken elke match opnieuw wat moet schuiven omdat er spelers eigenlijk weg willen.

Tarik Tissoudali en Julien De Sart kregen al snel hun transfer, met Mathias Delorge kwam er voor die tweede ook snel een vervanger. Toch was het elke week opnieuw - en door de Conference League zelfs twee keer - bouwen.

In de spits werd Tissoudali vervangen door Max Dean en Andri Gudjohnsen. Dat was ook nodig want veel extra troeven hadden ze niet. Wel nog één jong alternatief, maar dat zou wel eens een verhaal van korte duur kunnen worden.

In diverse linies is er namelijk duidelijk nog werk aan de winkel. En spelers blijven nog steeds azen op een transfer. Zo is er het verhaal Matias Fernandez-Pardo. Die wil heel graag vertrekken uit de Arteveldestad en hoopt op zijn toptransfer.

Fernandez-Pardo wordt door diverse clubs het hof gemaakt en de tiener heeft heel veel zin om erop in te gaan. Southampton drukt door en er was al eens een bod van 10 miljoen van Lazio. Maar Gent wil hem niet laten vertrekken.

Transferitis in elke linie

Een speler tegen zijn zin houden, da's tegenwoordig wel een risico. Gent heeft dat al verschillende keren gedaan en het draaide nooit echt positief uit. Arnar Vidarsson zal de komende weken dus uit zijn pijp moeten komen - temeer het budget bij Gent inderdaad beperkt is.

Fernandez-Pardo is echter lang niet de enige speler die met transferitis zit of zat. Zo is er ook Jordan Torunarigha die de voorbije weken een transfer probeerde te versieren, voorlopig zonder succes weliswaar.

En dat was toch wat pijnlijk voor de verdediger, al heeft hij ondertussen de knop ogenschijnlijk omgedraaid. Hij zit dan ook in de selectie voor het duel met Silkeborg op donderdagavond - een opsteker.

En dan zijn er nog een aantal andere verhalen, zoals dat van Hong, Hjulsager en Samoise. Die zijn allemaal einde contract in de zomer van 2025 en dus moet er eigenlijk een oplossing gezocht worden door Gent.

Nog meer vertrekkers?

Voorlopig werd er geen nieuwe verbintenis getekend door onder meer Hong en dus lijkt het deze zomer cashen, dan wel volgende zomer transfervrij spelers laten vertrekken. Dat is gezien het beperkte budget ook niet de favoriete keuze.

Zeker Andrew Hjulsager moet vertrekken bij Gent. Hij kreeg de boodschap dat hij weg mag/moet. Alleen wil de Deen bij gebrek aan interesse voorlopig niet luisteren. Hij zit met omgekeerde transferitis en wil ... blijven. Het worden nog drukke weken in de Planet Group Arena.