Cercle Brugge moet Europees mirakel afdwingen zonder absolute sterkhouder: "Hij is een groot gemis voor ons"

Cercle Brugge gaat donderdagavond op zoek naar een mirakel. De West-Vlamingen moeten een 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen om te blijven hopen op de groepsfase van de Europa League. Miron Muslic heeft alvast géén goed nieuws te melden.

Cercle Brugge werd vorige week koud gepakt in Noorwegen. In het Aker Stadion van Molde FK gaf het scorebord na negentig minuten een zware 3-0-eindstand aan.

Met andere woorden: De Vereniging moet hopen op een half mirakel om die score nog op te halen. En zo'n mirakel zal alleszins zonder Hannes Van der Bruggen moeten voltrokken worden.

De sterkhouder van Cercle Brugge - en nota bene één van de weinige spelers in de kern met Europese ervaring - heeft last aan de hamstrings. Hij wordt (uit voorzorg) aan de kant gelaten.

"Hannes is op én naast het veld onze leider en de man met de meeste ervaring", steekt Miron Muslic in Het Nieuwsblad het belang van Van der Bruggen niet onder tafel. "Hij is een zwaar gemis voor ons."

Is het Europees avontuur voorbij voor Cercle Brugge?

Voor de volledigheid: de uitschakeling uit de voorrondes van de Europa League hoeft geen drama te zijn voor Cercle Brugge. De Vereniging kan profiteren van het vangnet van de Conference League.