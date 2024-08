Ondanks contractverlenging azen Premier-League clubs toch nog op handtekening Rode Duivel

Maxime De Cuyper heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2028, maar Premier League-ploegen blijven de jonge Belg van dichtbij volgen.

De Cuyper voelt zich helemaal thuis in Brugge. Het jeugdproduct van Club zette afgelopen seizoen enorm grote stappen in zijn voetbalcarrière.

Zoals ze in Brugge zeggen, speelde hij afgelopen seizoen een echt boerenjaar. De 23-jarige linksachter was een enorm belangrijke schakel in de kampioenenploeg van Nicky Hayen. In de zomer mocht hij zelfs mee naar het EK met de Rode Duivels.

Gisteren kwamen de Club en de speler overeen voor een contractverlenging tot 2028. Tot nu toe heeft De Cuyper al 63 wedstrijden voor Blauw-Zwart gespeeld, waarin hij vijf keer wist te scoren.

Ondanks zijn contractverlening blijft er nog steeds interesse komen vanuit het buitenland. Volgens Nieuwsblad journalist Pieter-Jan Calcoen geniet de verdediger nog steeds belangstelling van Arsenal en Liverpool.

Mocht een van deze ploegen concrete interesse hebben, kan Club zijn jeugdproduct voor een mooie som verkopen. Volgens Transfermarkt is de Belg minstens 9 miljoen euro waard.