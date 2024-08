Chileens international Nayel Mehssatou van KV Kortrijk betreurt het dat hij niet voor Anderlecht heeft gespeeld: "Kompany had evenveel vertrouwen in me als in Zeno Debast"

Langzamerhand is Nayel Mehssatou een vaste waarde geworden bij Kortrijk. Hij moest echter weer opveren na Anderlecht.

Als je volledig wil zijn, moet je hem Nayel Rayan Mehssatou Sepulveda noemen. De rechtervleugelverdediger van Kortrijk wil eer betonen aan zijn beide ouders, beiden artsen in Zellik: "Mijn vader is van Marokkaanse afkomst, mijn moeder is Chileens. Ze hebben elkaar ontmoet in Brussel," legt hij uit op de website van KVK.

De verdediger is opgeleid bij Anderlecht. Hij maakte deel uit van de veelbelovende generatie 2002: "Er waren ook Jérémy Doku, Marco Kana, Anouar Ait El Hadj, Kilian Sardella en nog veel anderen die ik natuurlijk nog steeds ken. Toen Vincent Kompany coach was, bracht hij vijf jongeren, waaronder ik, in februari 2021 naar het eerste team. Hij had gezegd dat na zes maanden twee van hen mochten blijven. Dat waren Zeno Debast en ik," aldus Mehssatou. "Hij had vertrouwen in me!"

Chili in plaats van België of Marokko

Maar Mehssatou kreeg zijn kans niet: "Kompany was een zeer goede coach, ik heb veel geleerd, maar ik denk dat het jammer is dat ik niet de kans heb gehad om deel uit te maken van het team, zelfs maar één keer."

In januari 2022 zocht hij dus speeltijd bij Kortrijk, waarvoor hij nu 74 wedstrijden heeft gespeeld. Zijn tijd bij de Kerels heeft hem zelfs geholpen om internationaal voor Chili uit te komen (8 caps).

"Tussen het WK en de Copa America werden er alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld gedurende een jaar. Daarna was ik er voor de eerste wedstrijd van de Copa America tegen Uruguay in september 2023," herinnert hij zich.

Mehssatou raakte vervolgens geblesseerd, wat hem ervan weerhield om door te blijven gaan. Hij wil nu met nog meer goede prestaties bij KV Kortrijk terug zijn plek binnen de Chileense nationale ploeg grijpen.