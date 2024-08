De Challenger Pro League gaat van start: 5 spelers om dit seizoen in 1B te volgen!

Deze vrijdag keert de Challenger Pro League terug met Seraing-Jong Genk en RSCA Futures-Deinze. Het opstapje naar de het hoogste niveau zal dit seizoen erg interessant zijn, en Voetbalkrant stelt u 5 spelers voor op wie u moet letten!

Jason Van Duiven (19 jaar - Lommel SK)

Lommel heeft deze zomer flink uitgepakt door 3 miljoen euro uit te geven aan Jason Van Duiven (19 jaar), die overkomt van PSV Eindhoven. Dit is de op één na duurste transfer in de geschiedenis van de Challenger Pro League, achter Leon Lalic die vorige zomer voor 4 miljoen euro... ook naar Lommel kwam.

Van Duiven heeft het potentieel om een van de goalgetters van 1B te worden dit seizoen. Hoewel hij 13 optredens heeft gehad in de Eredivisie met Almere City, heeft hij vooral schitterende prestaties geleverd in de Keuken Kampioen Divisie (D2) met Jong PSV, waar hij 21 doelpunten maakte in 48 wedstrijden. Als hij zijn carrière in België start, kan hij de nummer 1 troef van Lommel worden in hun project om eindelijk naar 1A te promoveren.

Kays Ruiz-Atil (21 jaar - Francs Borains)

Let op dit talent. Kays Ruiz-Atil is een naam die bekend is bij volgers van het Franse voetbal, omdat hij meteen bij zijn debuut werd beschouwd als een echt toptalent. Opgeleid in La Masia, sloot hij zich later aan bij PSG waar hij 7 keer in de Ligue 1 verscheen, met een basisplaats in 2020. Ruiz-Atil heeft samengespeeld met spelers als Mbappé, Neymar, Verratti, Rafinha, Keylor Navas, Icardi, Angel Di Maria...

Daarna, zoals vaak bij getalenteerde jongeren, liep er iets mis: er werden fouten gemaakt en bij zijn komst gaf Kays Ruiz-Atil toe deze te hebben begrepen. Als hij zijn positie handhaaft en zijn talent laat zien, zal de Challenger Pro League te klein voor hem zijn. Dit is echter een grote 'als'. We zullen het al kunnen zien tijdens Francs-Borains - RAAL op zondag voor een eerste antwoord!

Jayden Onia Seke (15 jaar - RSCA Futures)

Zal hij de nieuwe Konstantinos Karetsas worden? Hoewel de Challenger Pro League genoeg jonge talenten heeft om te volgen bij de U23-teams van de clubs in 1A, wordt er met veel verwachting uitgekeken naar de zeer jonge Jayden Onia Seke, die net zijn eerste profcontract heeft getekend bij Anderlecht.

De vleugelspeler "Made in Neerpede" Onia Seke was zeer gewild door andere ploegen, met name door Genk en Ajax Amsterdam. Het was een grote opluchting voor Anderlecht dat hij besloot te blijven, en hij zal ongetwijfeld beloond worden met een prominente plaats bij de Futures, waarvan hij een van de publiekstrekkers kan zijn.

Mohamed Guindo (21 jaar - RAAL)

We zullen opnieuw Neerpede in de kijker zetten bij het bespreken van "Momo" Guindo. Opgeleid bij Anderlecht, werd Guindo gezien als een groot talent maar ook als een wat turbulente speler, wat hem op jonge leeftijd een vertrek naar Italië en Pro Vercelli opleverde. Zonder veel succes, want vorige zomer keerde hij terug naar België, naar Zulte Waregem.

Maar Guindo maakte geen deel uit van de A-kern van Zulte Waregem: hij werd eerder gestuurd om de U23 te versterken in Tweede Nationale... waar hij een regelrechte slachting aanrichtte. Na een seizoen met 27 doelpunten in 24 wedstrijden tekende Mohamed Guindo bij RAAL, gepromoveerd naar 1B, en wil dus bewijzen dat hij geschikt is voor het professionele voetbal. Zijn voorbereiding is zeer goed geweest: de verdedigingen in de Challenger Pro League zijn gewaarschuwd.

Jeppe Erenbjerg (24 jaar - Zulte Waregem)

Zulte Waregem heeft dit seizoen slechts één doel: promotie naar 1A veiligstellen. Elke andere uitkomst zou een mislukking zijn, en dus hebben de West-Vlamingen zich versterkt met dat doel voor ogen. Jeppe Erenbjerg, afkomstig uit Denemarken, moet hen daarbij helpen. Hij is een van de weinige nieuwe aanwinsten aan de Gaverbeek deze zomer, samen met Benoît Nyssen.

Jeppe Erenbjerg is een vleugelspeler die een indrukwekkend seizoen achter de rug heeft in de Deense 2e klasse (35 wedstrijden, 14 doelpunten, 6 assists) en kan dus een van de attracties van de Challenger Pro League het komende seizoen worden. Tot dusver heeft hij alleen gespeeld voor één club, B.93, waarbij hij een indrukwekkend neusje voor doel toonde (52 doelpunten in 165 wedstrijden) voor een rechtervleugelspeler.