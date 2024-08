John Textor in plaats van 777 Partners? De eigenaar van RWDM heeft grote ambities

Everton is nog steeds te koop en heeft waarschijnlijk het ergste weten te vermijden doordat het uiteindelijk niet overgenomen werd door 777 Partners. Nu is het John Textor die geïnteresseerd is in de club uit Liverpool.

John Textor lijkt werkelijk onverzadigbaar. De eigenaar van RWDM, Botafogo en Olympique Lyonnais, tevens deels eigenaar van Crystal Palace, zou graag een club aan zijn Eagle Football-galaxie willen toevoegen. Dit niet zomaar één.

Inderdaad, volgens het Engelse medium The Athletic zou John Textor geïnteresseerd zijn in de overname van Everton, dat nog steeds op zoek is naar een koper. Hij zou exclusiviteitsovereenkomsten hebben getekend in de onderhandelingen met de huidige eigenaar Farhad Moshiri en wordt dus gezien als de belangrijkste kandidaat voor de overname van de club.

Onlangs werd bekend dat Textor een bod had uitgebracht bij Moshiri en overweegt om zijn aandelen in Crystal Palace van de hand te doen (de Premier League staat eenzelfde eigenaar toe bij twee clubs). Blijkbaar heeft hij de eigenaar van de Toffees weten te overtuigen van zijn serieuze bedoelingen.

Everton was in het verleden ook in het oog gekomen van 777 Partners en stond zelfs op het punt overgenomen te worden door het Amerikaanse consortium. Dit voordat financiële en juridische problemen aan het licht kwamen en de deal niet doorging.

Dus in plaats van 777 Partners zou een andere zakenman, actief in België, kunnen neerstrijken op Goodison Park. Is hij betrouwbaarder? In het Joseph Marienstadion hebben ze wellicht iets te zeggen hierover...