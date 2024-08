Muslic kan niet anders nadat zijn ploeg werd weggespeeld in Molde

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge moet een 3-0-achterstand ophalen tegen Molde om in de Europa League door te stoten. Al is er ook nog het vangnet van de Conference League, maar daar denkt Muslic nog niet aan.

Miron Muslic is heel erg duidelijk over zijn basiselftal van vanavond tegen Molde. Er zal hoe dan ook stevig geschoven moeten worden met spelers en dat is volgens de trainer van Cercle puur van moeten eigenlijk.

“We moeten een goede balans vinden”, klinkt het bij Sporza. “Ik wil de best mogelijke ploeg op het veld zetten, maar ik moet mijn spelers ook beschermen. Ze kunnen niet allemaal om de 3 dagen een wedstrijd spelen, het zijn geen robots.”

De 3-0-nederlaag ophalen wordt heel erg moeilijk. Cercle werd volgens Muslic gewoon weggespeeld door Molde. “Maar wij speelden ook gewoon een slechte wedstrijd. We moeten Molde tonen dat we veel beter kunnen, dan kunnen we hen bedreigen.”

Van druk is er echter geen sprake, Muslic wil in de eerste plaats vooral een goede wedstrijd van zijn ploeg zien. Als dat een kwalificatie oplevert, dan is dat de laatste play-offronde van de Europa League.

Verliest Cercle, dan zit het Europese avontuur er echter ook nog niet op. Dan wacht de Vereniging de play-offs van de Conference League. Als Cercle één van die twee play-offs overleeft, dan zit het in een Europese groepsfase.