Topschutter uit de JPL denkt aan buitenlands avontuur: "Wil niet tot einde van mijn carrière hier spelen"

Na drie speeldagen is Daan Heymans één van de topschutters in de Jupiler Pro League. Hij scoorde net als Ondrejka en Berta al drie keer.

Niemand had verwacht dat Daan Heymans van Sporting Charleroi na drie speeldagen de topschutter in de Jupiler Pro League zou zijn. Bovendien staat zijn ploeg er met zes op negen ook heel goed voor in de rangschikking.

In een gesprek met de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio vertelt Heymans dat hij graag nog eens in het buitenland zou willen spelen. Dat deed hij in het seizoen 2021-2022 al eens bij Venezia in de Serie A.

Die zes maanden in Italië werden echter geen groot succes. “Na de promotie begon de club veel geld uit te geven om middenvelders tussen de vier en zes miljoen te kopen... en uiteindelijk werd ik vergeten, de club rekende niet echt meer op me”, klinkt het.

Het was een moeilijke periode voor Heymans. “Misschien kwam dat Italiaanse avontuur te vroeg, ik was 21 of 22 jaar oud en het was mijn eerste buitenlandse ervaring. Vandaag zou ik er meer klaar voor zijn…”

Het buitenland is iets dat Heymans zeker nog opnieuw wil proberen. “We zullen zien wat de toekomst voor me in petto heeft. Het behoort zeker niet tot mijn plannen om tot het einde van mijn carrière in België te spelen.”