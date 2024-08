'Brecht Dejaegere op zucht van terugkeer naar Jupiler Pro League'

Brecht Dejaegere is op weg naar de Jupiler Pro League. Hij maakt zo goed als zeker zijn comeback bij KV Kortrijk.

Brecht Dejaegere speelde in ons land voor KAA Gent, tot hij in 2020 eerst verhuurd en later definitief overgenomen werd door het Franse Toulouse. Van daar ging het in 2023 naar de MLS, bij Charlotte FC.

Bij de Amerikaanse club ligt hij nog tot eind 2025 onder contract. Vooraleer hij bij KAA Gent speelde was Dejaegere aan de slag bij KV Kortrijk. De West-Vlamingen zouden hem nu maar al te graag binnenhalen.

Dat bevestigen meerdere bronnen en heeft trainer Freyr Alexandersson nu ook bevestigt op zijn wekelijkse persconferentie naar aanleiding van het duel van dit weekend tegen Standard.

“Brecht is een geweldige voetballer, maar ook een geweldig persoon. We proberen er alles aan te doen om het zo snel mogelijk af te ronden. Het zou moeten goed komen", klinkt het bij de coach.

De marktwaarde van Dejaegere bedraagt volgens Transfermarkt 1 miljoen euro op dit moment. Hoeveel er met een mogelijke deal gemoeid is, is niet duidelijk op dit moment.