Miron Muslic laat geen twijfel bestaan over Kévin Denkey: "Of de fans dat nu leuk vinden of niet"

Kévin Denkey startte verrassend op de bank in de terugwedstrijd tegen Molde. Al wordt dat volgens trainer Miron Muslic wel de realiteit dit seizoen.

Cercle Brugge moest een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen tegen Molde, maar Miron Muslic begon toch met Kévin Denkey op de bank. Felipe Augusto begon in de spits, al was dat geen onverdeeld succes.

Muslic had echter een duidelijke reden om Denkey op de bank te zetten. "Hij speelde al bijna alles en ik moet ook rekening houden met het post-Denkey-tijdperk, of de fans dat nu leuk vinden of niet. Het is de realiteit."

Denkey zal vertrekken bij Cercle Brugge

"Kévin is een interessant profiel voor heel wat ploegen en ik zou hem ook graag bij ons houden. Maar die kans is bijna onbestaande. We gaan er toch van uit dat hij ons nog zal verlaten", stelde Muslic nog.

Iets na het uur kwam Denkey dan toch tussen de lijnen en hij had de 2-0 nog aan de voet. Scoren lukte niet meer voor de Togolese spits. De vraag is dus of hij dat nog zal doen in het shirt van Cercle Brugge.

Onder meer Real Sociedad en Lille tonen interesse in Denkey, die dus wel degelijk op vertrekken staat. De Ebbenhouten van 2024 scoorde al 52 keer en gaf 16 assists in 132 wedstrijden voor Cercle Brugge.