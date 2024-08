Topschutter Denkey staat op punt van vertrekken: twee clubs worden concreet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het bedrag van 16 miljoen euro wordt genoemd om Kévin Denkey los te weken bij Cercle Brugge. De Togolese doelpuntenmaker zou zijn laatste wedstrijd kunnen spelen voor Groen-Zwart in Leuven.

Denkey werd eerder al aan een vertrek gekoppeld, maar de topschutter van vorig seizoen zit nog steeds bij de Vereniging en begon het seizoen dus in de basis bij Cercle.De Togolese doelpuntenmaker is zeer gewild, maar op dit moment toont Cercle geduld en wacht op het juiste bod, wetende dat ze sterk in hun schoenen staan.

De technisch directeur van de club, Rembert Vromant, verklaarde vorige week dat de club geen specifiek bedrag heeft vastgesteld, maar eerder zal vertrouwen op aanbiedingen en marktfluctuaties. En als, zoals Vromant zei, "de markt langzaam op gang komt," kan deze in de komende dagen wel eens versnellen.

LOSC klaar om een overtuigend bod te doen op Kévin Denkey van Cercle Brugge

Inderdaad, onze collega's van Het Laatste Nieuws onthullen dat twee Europese clubs een aanzienlijk budget hebben vrijgemaakt om te proberen Kévin Denkey aan te trekken. Real Sociedad, dat bereid zou zijn om 12 miljoen euro te besteden, maar vooral ook Lille OSC, die een veel beter bod doet met een aanbod van 16 miljoen euro.

De Franse club, die dus een duidelijke voorsprong zal hebben bij het begin van de echte onderhandelingen, zou dan in lijn zijn met de aangekondigde marktwaarde van Denkey.

Een oplossing die Cercle zou kunnen overwegen om tijd te hebben voor een laatste beweging voor het einde van de transferperiode, maar het is nog steeds niet uitgesloten dat een andere club de biedingenoorlog zal aangaan, of dat Sociedad hun bod zal verbeteren.