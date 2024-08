📷 OFFICIEEL België bevalt vijfde aanwinst van KAA Gent meteen: "Het is amazing"

KAA Gent heeft zijn vijfde zomertransfer. Hélio Varela tekent een contract voor vier seizoenen bij de Buffalo's.

Met de 22-jarige Hélio Varela haalt KAA Gent een man met een Portugees en Kaapverdisch paspoort binnen. Voor Kaapverdië speelde hij al zeven interlands.

Afgelopen seizoen speelde hij op één na alle matchen mee met Portimonense in de hoogste divisie in Portugal. Hij scoorde er 6 goals en was ook goed voor 3 assists.

De ploeg degradeerde, waardoor Varela uitkeek voor een nieuwe deal. De flankaanvaller kwam uiteindelijk bij KAA Gent uit om zijn carrière verder te zetten.

“Hélio is een type dat we heel graag wilden toevoegen aan onze kern. De combinatie van snelheid, diepgang en kracht is zeer moeilijk te vinden”, zegt Manager Sports Arnar Vidarsson op de website van KAA Gent.

“Hij is nog niet zo lang prof en dus ook nog geen afgewerkt product, maar anders was Varela voor ons onbetaalbaar geweest. Dit is opnieuw een transfer die we gedaan hebben om onze kern te brengen naar het voetbal dat we willen spelen.”

De speler krijgt nummer 29 bij KAA Gent. “Het is ‘amazing’ om voor KAA Gent te mogen spelen”, reageert hij. “Ik heb de wedstrijd tegen Silkeborg kunnen volgen in dit mooie stadion en ik hoop dat er nog veel overwinningen gaan bijkomen.”

“Het is in elk geval mijn doel om hier mijn beste voetbal te laten zien aan de supporters. Dit zijn mijn eerste dagen in België, maar het bevalt me nu al”, besluit hij.