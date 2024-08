🎥 OFFICIEEL Toulouse komt met gekke video om McKenzie voor te stellen

Het is officieel: Mark McKenzie is weg bij KRC Genk. Zijn nieuwe club Toulouse heeft hem alvast met een hilarische video voorgesteld.

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel meegedeeld door beide clubs. Mark McKenzie verlaat KRC Genk voor het Franse Toulouse. Met de deal zou een transfersom van drie miljoen euro gemoeid zijn.

“De sympathieke verdediger maakte tijdens de wintermercato in 2021 de overstap van Philadelphia Union in zijn thuisland naar Genk”, laten de Limburgers weten op hun officiële kanalen.

Hij won dat jaar meteen de Croky Cup met Genk. De Amerikaan kwam in totaal 128 keer in actie voor Genk. Afgelopen weekend speelde hij nog even mee in de topper tegen Club Brugge.

Ook Toulouse heeft de komst van de speler al aangekondigd op zijn officiële media. Dat doen ze trouwens met een bijzonder hilarische video: "Er is iets nieuws in de restaurants", klinkt het.

McKenzie wordt er namelijk opgevoerd als een… burger van McDonald’s. De video waarmee Toulouse hun nieuwe verdediger voorstelden kan je hieronder bekijken.