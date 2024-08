'RSC Anderlecht pakt groot risico met transfer van Jean Butez'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jean Butez hoopt deze zomer te vertrekken bij Royal Antwerp FC. RSC Anderlecht is nog altijd geïnteresseerd voor de Franse doelman.

Jean Butez gaf eind vorig seizoen al aan klaar te zijn voor een nieuwe stap in zijn carrière. Er is de nodige interesse voor de doelman van Royal Antwerp FC, maar van een nakende deal is voorlopig nog geen sprake.

De Fransman ligt nog tot midden 2026 onder contract op de Bosuil. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op dit moment geschat op 8 miljoen euro.

RSC Anderlecht toont al een hele tijd de nodige interesse om Butez als vervanger van Kasper Schmeichel naar het Lotto Park te halen, maar tot een overeenkomst kwam het ook daar nog niet.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wil paarswit een groot risico nemen voor de transfer van Butez en wachten tot de internationale transfermarkt gesloten is.

Als Butez dan nog niet verkocht is door The Great Old, dan hoopt Jesper Fredberg een financieel interessantere deal te kunnen sluiten bij de overname van de Franse doelman.