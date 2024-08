Zou Club Brugge al spijt hebben? Denis Odoi wordt bij Antwerp meteen in de armen gesloten als 'het brein'

Denis Odoi kwam deze zomer transfervrij over van Club Brugge naar Antwerp. Daar speelde de 36-jarige tot nu toe elke minuut als... middenvelder. Zo ziet Jonas De Roeck hem ook, al kan hij ook op andere posities uitgespeeld worden. En zijn kwaliteiten worden er enorm geapprecieerd.

Odoi zijn waarde wordt niet uitgedrukt in statistieken, al scoorde hij wel de goal op Anderlecht die blauw-zwart uiteindelijk de titel opleverde. Zijn grote kracht ligt echter elders: hij is fysiek nog één van de besten bij The Great Old en zijn jaren in de Premier League hebben hem tactisch enorm vooruit geholpen.

Odoi kende ook al een periode bij Anderlecht voor hij via Lokeren naar Fulham vertrok. Toen werd zijn tactische discipline als rechtsachter nog in vraag gesteld. Maar Odoi is zo'n speler die heel zijn carrière blijft bijleren. Toen hij terugkeerde naar België beseften ze bij Club ook al snel dat ze een speler hadden die op zowat alle posities zijn streng zou trekken.

Gewoon omdat hij begrijpt wat er nodig is. Zijn uitleg na de match tegen Anderlecht maakte duidelijk dat hij wist wat er precies was fout gelopen in de samenwerking met Doumbia. Het zal hem niet meer overkomen.

Topaanwinst

Dat is ook wat bij Antwerp momenteel leeft: Odoi is een verlengstuk van de coach op het veld. Hij stuurt bij, loopt gaten dicht en weet wat er in welke situatie moet gebeuren. "Een topaanwinst", hoorden we hem al genoemd worden. Da's niet veel jongens in de herfst van hun carrière gegeven.

Zouden ze daar bij Club Brugge nog geen spijt van hebben? Ze hadden Odoi kunnen houden, maar die moest wel heel veel gaan inleveren op zijn loon. “Ik denk dat ik daarvoor iets te veel bewezen heb en nog mijn waarde had binnen de ploeg. Ik speel niet louter voor het loon, maar ook niet gratis", zei hij daarover in GvA.

Jongeren aansturen

Antwerp zag dat hij de man was die hun jonge talenten zou kunnen aansturen. “Het voorstel van Antwerp, voor twee jaar, was gewoon goed en fair. Een blijk van respect en waardering. Ik wou binnen België niet meer verhuizen, tenzij naar een plek waar ik de rest van mijn leven zou wonen", aldus Odoi.

Hij wil tonen dat hij allesbehalve versleten is en met Antwerp voor de prijzen spelen. Met ouderdom komt wijsheid. Die ervaring zou wel eens cruciaal kunnen blijken op de Bosuil...