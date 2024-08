Arnar Vidarsson kondigt nog aan dat belangrijke Gent-speler waarschijnlijk zal verkocht worden: "Je moet dat accepteren en toejuichen"

KAA Gent staat nog niet helemaal op punt. De club heeft nog versterkingen nodig, maar zal daarvoor eerst nog wat geld moeten binnenkrijgen. Daarvoor wordt er waarschijnlijk gekeken naar Matias Fernandez-Pardo.

Gent verkocht eerder ook al Julien De Sart, maar kreeg voor hem meer dan wat zijn marktwaarde was van de Qatarezen. "We hebben het hard gespeeld, hoor. De reële marktwaarde van De Sart - 29 jaar, een verdedigende middenvelder, geen doorverkoopwaarde - is zo'n 3,5 miljoen euro. Wij hebben het dubbele afgedwongen", aldus sportief directeur Arnar Vidarsson in HLN.

Wel heeft hij nog geld nodig om verdere versterkingen te doen, want de uitgaven liggen momenteel hoger dan de inkomsten deze zomer. Dat wordt dus Matias Fernandez-Pardo, die nog de grootste waarde vertegenwoordigt en voor wie er interesse is.

"Dat is niet uitgesloten. Er zijn nog spelers die goed in de markt liggen. Waar ik niet van hou, is zeggen dat een speler absoluut niét te koop is. Dat is bullsh*t. Iedereen is te koop in het voetbal, bij eender welke club", legt Vidarsson uit.

"Als er morgen een club komt met een uitmuntend bod voor Matias, dan zal hij verkocht worden. Ik snap dat dat voor de supporters niet altijd makkelijk is, maar je moet dat accepteren én toejuichen. Het is een goed teken dat een eigen jeugdspeler verkocht kan worden voor een groot bedrag."

Het zal wel een bedrag rond de 15 miljoen moeten zijn, want eerder werd een bod van 10 miljoen van Lazio geweigerd. "De verkopen van januari zorgen ervoor dat wij dat bod van Lazio kúnnen weigeren. Matias moet niet verkocht worden, hé. Hij heeft nog progressiemarge. Wij kennen de marktwaarde van Matias. Die ligt hoger dan dat bod van Lazio."