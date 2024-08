Besnik Hasi vertelt waarom hij aanvaller Islam Slimani niet meer wou dit seizoen bij KV Mechelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geen Islam Slimani meer bij KV Mechelen dit seizoen. Nochtans was hij vorig seizoen in goede doen bij de Kakkers.

Vorig seizoen haalde KV Mechelen op vraag van Besnik Hasi spits Islam Slimani aan boord. De ex-speler van RSC Anderlecht bewees meteen zijn nut bij de ploeg, maar uiteindelijk kreeg hij geen nieuw contract voor dit seizoen.

Uiteindelijk bleek zelfs dat Besnik Hasi, die zelf vorig seizoen op de komst van Slimani had aangedrongen, nu diegene was die zei dat hij de Algerijnse aanvaller niet meer nodig had voor dit seizoen.

“Slimani heeft goeie matchen gespeeld, maar er doken twee problemen op. Op zijn 36ste kon hij de intensiteit waarmee we speelden niet altijd meer aan en bovendien wilde Islam de patron zijn die altijd in de ploeg stond”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voor Besnik Hasi was dat geen optie. “Dat ging niet meer. Onze goeie voetballers op het middenveld - Schoofs, Hairemans, Mrabti - hebben trouwens aanvallers met snelheid en diepgang nodig zodat ze die jongens kunnen lanceren”, is Hasi erg duidelijk.

En dus moet KV Mechelen het dit seizoen zien te klaren zonder Islam Slimani, maar Hasi is overtuigd dat het zal werken. Slimani zit momenteel nog zonder club.