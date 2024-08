CEO Antwerp woont aan Jan Breydel en heeft mening over stadiondossier Club Brugge: "Of dat hier moet gebouwd worden, is een andere vraag"

Antwerp heeft natuurlijk ook zo zijn eigen stadionproblemen. Maar bij Club Brugge zien ze al meer dan tien jaar de bouw van een nieuw stadion tegengehouden worden door de buurtbewoners. Ook Antwerp-CEO Sven Jaecques woont aan Jan Breydel...

Jaecques kan meeleven met de zorgen van blauw-zwart. “Ik ben iemand die naar verschillende argumenten van verschillende mensen kan luisteren en daar allemaal begrip voor kan opbrengen", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

"Natuurlijk, ik ben een voetbalman en stoor er mij niet aan als er om de veertien dagen bij wijze van spreken wagens in mijn tuin parkeren. En ik ben er vooral een absolute voorstander van om in België zo snel mogelijk een aantal nieuwe stadions te bouwen."

Jaecques hekelt ook het beleid in België "Want we blinken wel uit in hard werken, in kennis en in kunde, maar als er één iets is waarin we in heel Europa het kneusje zijn, dan gaat dat over infrastructuur. Of het nieuwe stadion van Club met een capaciteit van 40.000 mensen hier gebouwd moet worden, is een andere vraag.”

Jaecques kan zondag wel te voet naar het stadion, maar gaat dat op aanraden van de veiligheidsmensen van Club niet doen. “Normaal wel, maar de mensen van Club hebben niet zo graag dat ik te voet ga."

"Daarom zal het wellicht de fiets worden. Dan word ik opgewacht en word ik door hen langs achteren naar binnen gebracht om niet door heel die meute te moeten."