Jonas De Roeck laat zich uit over de nieuwe aanwinst van Antwerp en somt de plus-en minpunten van de transfer op

Jonas De Roeck heeft bij Antwerp een nieuwe speler mogen verwelkomen. Die zou een aanwinst moeten worden, want Jaïro Riedewald is iemand met adelbrieven.

De defensieve middenvelder is een voormalig toptalent van Ajax. Om bij de club uit Amsterdam dat etiket mee te krijgen in de jeugdopleiding, dat wil toch wel iets zeggen. Bovendien heeft Riedewald zeven seizoenen lang in de Premier League gevoetbald bij Crystal Palace. Zo'n speler kunnen binnenhalen mag een stunt genoemd worden.

Er is uiteraard ook wel een reden waarom de 27-jarige Nederlander voor Antwerp haalbaar was. "Hij heeft natuurlijk nog geen echte voorbereiding gehad, op dat gebied heeft hij nog een kleine achterstand", weet De Roeck. Het is dus niet zeker of hij zondagmiddag op het veld van Club Brugge al in actie zal komen of niet.

Riedewald fysiek en voetballend sterk

"We bekijken of hij deel zal uitmaken van de selectie", houdt De Roeck de boot af. Eén ding is zeker: de voormalige coach van Westerlo wrijft zich in de handen met de nieuwe speler die hij onder zijn hoede krijgt. "Jaïro is een polyvalente met veel voetballende en fysieke kwaliteiten." Het profiel dat iedereen wel wil.

"Hij is een op en top prof met een goede mentaliteit en veel ervaring", somt De Roeck nog enkele pluspunten van de nieuwkomer op. Die ervaring zal Bredewald kunnen aanwenden om Antwerp als geheel nog wat meer houvast te bieden. Zijn mentaliteit erin pompen, daar zal zeker ook ruimte voor zijn. Kijk maar naar een leider als Alderweireld.

Antwerp betaalt geen transferprijs

Antwerp heeft Riedewald transfervrij kunnen vastleggen, want het contract van de speler bij Crystal Palace was afgelopen.