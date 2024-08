Nu al grote paniek bij Club Brugge: verlies tegen Antwerp betekent einde van Nicky Hayen

Wie had dat kunnen denken? We zijn nog maar speeldag 4 en de match tegen Antwerp is al bepalend voor de onmiddellijke toekomst van Nicky Hayen bij Club Brugge. Verlies betekent zo goed als zeker zijn einde als trainer bij blauw-zwart, weet HLN.

Club Brugge staat morgen onder grote druk in het Jan Breydelstadion voor de wedstrijd tegen rivaal Royal Antwerp FC. Trainer Nicky Hayen, die slechts drie maanden geleden nog de club naar een kampioenschap leidde, dreigt al zijn ontslag te krijgen bij een nieuw verlies. Bij een nieuwe nederlaag, wat het derde puntenverlies op rij zou zijn en het vijfde puntenverlies in vijf officiële wedstrijden, lijkt het onvermijdelijk dat hij zal worden ontslagen. De situatie zorgt voor veel onrust binnen de club en bij de supporters. Naast de slechte competitiestart is er ook spanning ontstaan door een incident met een groep Ultras in Luik, die uit de stadions zijn geweerd. Dit alles zorgt voor extra spanning in de wedstrijd tegen Antwerp, die traditioneel al beladen is. Het zou een nieuwe grote klap zijn voor Club, dat prat gaat op de stabiliteit binnen de club, maar de laatste seizoenen heel wat trainers heeft versleten. Hayen is al de zevende trainer in drie seizoenen tijd. Bij een ontslag heeft Club al een hoop kandidaten klaar zitten, maar het zou weer toegeven zijn dat ze fout zaten. En Hayen zou dan wel enorm weinig tijd gekregen hebben.





