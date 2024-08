📷 Opvallende afwezige in de selectie van Club Brugge voor topper tegen Antwerp

Club Brugge heeft zijn selectie gelost voor het duel met Royal Antwerp FC. Bij de 21 spelers die deel uitmaken van de kern ontbreekt één opvallende naam.

Na de 1 op 9 in de drie eerste competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League moet Club Brugge zondag in het Jan Breydelstadion vol aan de bak tegen Royal Antwerp FC. Nicky Hayen liet op zijn persconferentie weten dat er deze week een stevig woordje gebabbeld werd.

Zopas werd de selectie voor de topper van zondag tegen The Great Old gelost. Daarbij ontbreekt één belangrijke naam in de spelers die deel uitmaken van de kern van Hayen: van Casper Nielsen is er immers geen spoor.

Vrijdag raakte bekend dat hij onzeker was voor de match van dit weekend, nadat hij eerder deze week op training een blessure zou opgelopen zijn. Nu blijkt dus dat hij niet speelklaar is voor deze wedstrijd.

Bij Club Brugge ontbreken ook al Kyrian Sabbe, Bjorn Meijer en Victor Barbera. Nu ook Antonio Nusa vertrokken is naar de Bundesliga wordt het schuiven voor Hayen, al heeft hij wel enkele namen die als vervanger ingezet kunnen worden.

Wat precies het probleem is bij Nielsen is momenteel niet duidelijk. Ook hoelang de Deen afwezig zal zijn is op dit moment niet geweten. Alle namen van de Brugse selectie kan je via onderstaande post van de club bekijken.