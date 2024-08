Imke Courtois heeft een duidelijke mening over de crisis bij Club Brugge en positie Nicky Hayen

Club Brugge is heel erg moeizaam begonnen aan het nieuwe seizoen. Met 1 op 9 nemen ze in het Jan Breydelstadion geen genoegen. En dus is de vraag stilaan: is het crisis? Hier en daar werd al gezegd dat coach Nicky Hayen op de wip zit.

De Supercup verloren en slechts een gelijkspel pakken in drie competitiewedstrijden. Voorzitter Bart Verhaeghe passeerde al drie keer in de kleedkamer bij Club Brugge, het is duidelijk dat het woord crisis op zijn plaats is. Hier en daar werden zelfs al namen genoemd van mogelijke opvolgers, want volgens Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld wordt Nicky Hayen ontslagen en vervangen als hij zondag de topper tegen Royal Antwerp FC verliest. © photonews "Crisis? Daar gaan we al!", aldus Imke Courtois in haar analyse bij De Zondag. "Een ervaren technisch directeur naast Hayen zetten? Dat hadden ze dan al eerder moeten doen. Nu zou het een motie van wantrouwen lijken." Wachten als ultieme raad? "Ik mag hopen dat ze bij Club Brugge wisten dat Hayen geen garantie op succes was? Overnemen van een acuut identiteitsloze ploeg die niets meer te verliezen had is iets heel anders om mee om te gaan", is de gewezen Red Flame duidelijk. Toch lijkt een ontslag van Hayen voor Courtois zeker nu nog geen oplossing. "Ik zou wachten. Nogmaals: de competitie moet nog beginnen. Waarom begint de competitie zo vroeg? Eind juli! In Engeland beginnen ze nu pas, drie weken later."





