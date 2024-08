Na de eerste driepunter: Nicky Hayen onthult hoe hij met de druk om ging bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicky Hayen mag opgelucht ademhalen na de overwinning van Club Brugge tegen Antwerp. Al was hij naar eigen zeggen niet bezig met zijn eigen positie.

Zelfs na de onverhoopte 19de landstitel was de druk op Nicky Hayen na de 1 op 9 al bijzonder hoog. Niet winnen tegen Antwerp had wellicht gevolgen gehad voor de positie van Hayen als hoofdcoach van Club Brugge.

"Door de 1 op 9 van de voorbije weken was de druk hoog om vandaag wel te winnen. Maar ik ben op geen enkel moment bezig geweest met mijn positie. Daar viel je alleen maar energie mee die je ook in de ploeg kan steken."

"Ik ben hier heel gelukkig en wil hier zo lang mogelijk blijven. Maar ik weet hoe het gaat in het voetbal. Ik heb ook een goed gesprek gehad met het management en er was deze week ook een goede intensiteit op training."

Hayen ziet werkpunten Club Brugge

Hayen zag die reactie ook in de eerste helft, in de tweede was dat veel moeilijker. Hij vond blauw-zwart de eerste 70 minuten goed spelen, maar vond dat zijn ploeg het wel beter moest uitspelen. Zeker na de rode kaart van Odoi.

"Je ziet dat de ploeg op dat moment niet 100% met vertrouwen zit en in een overlevingsmodus kruipt, maar deze drie punten zullen ons nu de zuurstof geven om het de komende weken beter te doen."