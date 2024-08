Nilsson eindelijk vertrokken bij Club Brugge? Spits niet helemaal tevreden na eerste goal

Gustaf Nilsson heeft Club Brugge vanop de stip zijn eerste driepunter van het seizoen bezorgd. Voor blauw-zwart en de Zweedse spits een opluchting.

Na een beschamende 1 op 9 was winnen absoluut een must voor Club Brugge tegen Antwerp. Het had uiteindelijk een penalty nodig om te scoren. Gustaf Nilsson nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de bal onhoudbaar binnen.

In zijn vierde wedstrijd voor blauw-zwart was het eindelijk prijs voor de Zweed, die in de eerste helft nog op de lat kopte. "Voor de derde keer al dit seizoen. Dat was echt frustrerend, maar uiteindelijk kon ik toch scoren."

Toch is Nilsson nog niet helemaal tevreden over zijn prestaties bij Club. "Natuurlijk wilde ik beter spelen en meer scoren, maar het is fijn om voor een eerste keer te scoren. Hier moeten we verder op bouwen."

Vanaken had vertrouwen in Nilsson

Kapitein Hans Vanaken twijfelde niet Nilsson. "Hij heeft er nooit over gesproken dat hij nog niet gescoord had. Hij is iemand die makkelijk een doelpunt kan maken, dus het was gewoon een kwestie van tijd."

"Hij had ook al drie keer in vier matchen het doelkader getroffen. Hopelijk is hij nu vertrokken voor een mooie reeks doelpunten." Thiago kwam ook traag op gang, maar scoorde daarna vlot. Volgt Nilsson zijn voorbeeld?