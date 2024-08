Riemer legt uit waarom hij Verschaeren boven Stroeykens verkoos

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Toch wel een verrassing in de basis bij Anderlecht zaterdagavond: Brian Riemer liet Yari Verschaeren staan en zette Mario Stroeykens op de bank. Als Anderlecht voldoende wingers heeft, zullen die twee dus concurreren voor een basisplaats.

Zowel Verschaeren als Stroeykens sloten de match wel af met een assist achter hun naam. Dat bewijst het gelijk van Riemer. Al was Verschaeren in het spel wel niet zo goed en zorgde hij met een foute terugspeelbal bijna voor de gelijkmaker van Mechelen. Dat Ngoy daar miste, was bijna onbegrijpelijk.

Maar het wordt dus een of-of-verhaal. Stroeykens en Verschaeren worden rechtstreekse concurrenten van elkaar. Die tweede lijkt nog veel in zijn mars te hebben en blijft groeien, terwijl Verschaeren toch wel wat stilstaat.

Voor Brian Riemer is het nog zoeken en dat gaf hij ook toe. "Yari en Mario? Dat is een goeie vraag. Het grote probleem nu is om de juiste combinaties op ons middenveld te vinden."

"We krijgen een steeds ruimere kern en er komen meer spelers aan. Dan moeten we de juiste rotaties vinden. Er zijn heel veel matchen dit seizoen en ik kan niet telkens met dezelfde drie spelers aan alle matchen beginnen."

"Dan zouden we én slechtgezinde spelers krijgen én spelers die oververmoeid geraken. De match tegen Minsk vraagt waarschijnlijk andere profielen dan vandaag. En zo zal het elke week afwegen worden."