Anderlecht niet helemaal tevreden met tot nu toe onbetwiste titularis, daarom zoeken ze nu dus ook concurrrentie

Bij Anderlecht is niemand incontournable op dit moment. De club wil op alle posities concurrentie. En dat is nog niet het geval. Voor Mats Rits is er bijvoorbeeld geen echte stand in. Daarom ook de interesse in Niklas Dorsch, want helemaal tevreden zijn ze niet over de prestaties van Rits.

Rits is de enige echte 'zes' in de selectie van Anderlecht. Leoni en Ashimeru kunnen hun streng daar wel trekken, maar zijn beter iets hoger op het veld. Rits is de stofzuiger die alles moet opruimen, maar ook de aanval moet lanceren. Rits niet langer incontournable En daar wringt het schoentje een beetje. Hij lijdt te veel balverlies door slechte passes of maakt de verkeerde keuzes op momenten dat er diep moet gespeeld worden. Bij paars-wit willen ze iemand voor de verdediging die de aanval snel kan lanceren. Daarom zakken Leoni, Stroeykens en Verschaeren meestal eens diep in om de bal zelf te komen ophalen, maar dat betekent ook dat er een man minder aan te spelen is. Daar loopt het wel eens fout bij de Brusselaars als ze een snelle omschakeling willen opzetten, maar de opties vooruit niet voldoende zijn. Dreyer is immers niet de man die ze kunnen lanceren en Dolberg staat meestal tegen twee verdedigers op te boksen. Sowieso wil Jesper Fredberg elke positie dubbel bezet hebben zodat er niemand te zeker is van zijn plaats. Dorsch offensiever ingesteld Niklas Dorsch zou voor meer offensieve impulsen zorgen. En kan in principe alleen voor de verdediging spelen waardoor voorgenoemde creatieve spelers hoger op het veld kunnen staan. De Duitser is een transfer naar Anderlecht alvast genegen. Maar Fredberg wacht af tot de prijs zakt. Bij Augsburg willen ze hem wel verkopen, maar op dit moment is hij nog te duur. De CEO Sports wil immers nog geld overhouden om offensieve transfers te doen. En die zijn duur... Hij kan dus geen miljoenen gaan uitgeven aan Dorsch vooraleer hij een winger en een middenvelder gevonden heeft. Met Dorsch is er al een persoonlijk akkoord, maar waarschijnlijk gaat het nog tot de transferdeadline aanslepen vooraleer er duidelijkheid komt of hij naar Brussel afzakt of niet.