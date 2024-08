Fredberg twijfelt over transfertarget dat eerst héél belangrijk was, ook interesse vanuit Premier League

Tot een paar weken geleden stond Jean Butez met stip bovenaan de prioriteiten van Jesper Fredberg. De CEO Sports van paars-wit is echter aan het twijfelen geslagen en Butez staat nu helemaal onderaan zijn prioriteitenlijstje.

Colin Coosemans doet het immers heel goed in doel bij Anderlecht, zowel als ballenstopper als uitvoetballende keeper. De voorbije weken was de 32-jarige goalie telkens de uitblinker bij de Brusselaars en dus is Butez wat op de achtergrond verdwenen.

Fredberg wil immers geen polemiek zoals vorig seizoen met Maxim Dupé starten. Die deed het toen ook goed, maar iedereen wist dat Kasper Schmeichel in doel zou belanden. Hetzelfde verhaal indien hij Butez haalt. Iedereen weet dat de Fransman niet als tweede keeper zou komen.

Coosemans heeft zich in de korte tijd dat hij in doel staat in de harten van de paars-witte fans gespeeld. Die zouden het niet appreciëren moest hij nu weer teruggezet worden. Daarnaast is Butez ook niet goedkoop en heeft Fredberg andere katten te geselen.

In ieder geval zat het dossier de voorbije weken in de koelkast. Bij Antwerp zijn ze wel niet van plan om Butez weer in doel te zetten en hopen ze nog op een transfer. De oplossing komt mogelijk uit de Premier League.

Leicester City zoekt immers nog een doelman en heeft al eens voorzichtig gepolst bij Antwerp naar de voorwaarden. Met Mads Hermansen hebben ze daar maar één doelman die in aanmerking komt voor de plaats tussen de palen.