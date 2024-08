Gentse supporters krijgen zware klap: honderden euro's weggesmeten door beslissing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een zware domper voor de Gentse fans die al hun vliegtuig en hotel boekten voor de Europese verplaatsing van KAA Gent naar Belgrado. Daar spelen de Buffalo's tegen Partizan in de laatste voorronde van de Conference League. Er zijn echter geen supporters toegelaten.

KAA Gent staat in de laatste voorronde van de Conference League tegenover Partizan Belgrado. De eerste wedstrijd, die in Servië wordt gespeeld, zal zonder publiek plaatsvinden.

De Buffalo's werden pas zondagavond geïnformeerd over deze beslissing. De UEFA maakte bekend dat de wedstrijd van aankomende donderdag tegen Partizan Belgrado achter gesloten deuren gespeeld zal worden.

Hoewel de exacte reden voor deze maatregel niet bekend is, staat de fanbase van Partizan Belgrado bekend om hun beruchte reputatie.

Dit is een tegenvaller voor de Gent-supporters die al reisplannen hadden gemaakt. Gent hoeft de fanatieke aanhang wel niet te vrezen, want het kan een heksenketel worden in dat stadion.

KAA Gent heeft een sterke generale repetitie gehad met een overtuigende 4-1 overwinning op KVC Westerlo.