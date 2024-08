Anderlecht moet op zoek naar ander profiel, transfertarget zou alweer voor polemiek zorgen

Colin Coosemans wint veel punten bij de supporters en bij Jesper Fredberg. Toch heeft Anderlecht nog een doelman nodig, maar dat is bij voorkeur geen type à la Jean Butez. Om toch maar strubbelingen zoals vorig seizoen te vermijden.

Er is een naam die steeds minder weerklinkt achter de schermen bij Anderlecht de afgelopen weken: die van Jean Butez. We legden u dit maandag uit: Jesper Fredberg heeft zijn prioriteiten verlegd en geeft er de voorkeur aan het belangrijke budget dat Butez zou vergen te investeren om één of twee creatieve spelers aan te trekken.

In Mechelen was de voormalige doelman van RSCA Futures de man van de match. Zonder hem had Anderlecht de 3 punten mogelijk niet kunnen pakken, misschien zelfs niet één gezien het verloop van de wedstrijd. Coosemans heeft nog geen echte fout gemaakt en dat zorgt voor rust binnen de club.

Die rust zou echter verstoord worden als men een doelman met naam en faam aantrekt. Herinner u wat er vorig seizoen gebeurde toen Schmeichel gehaald werd. De frêle band met de supporters zou weer verstoord kunnen worden.

A la Bart Verbruggen

Wat gebeurt er als Fredberg geen serieuze concurrent voor Colin Coosemans binnenhaalt? Er kan altijd iets gebeuren. Daarom zou het ideaal zijn als Fredberg ergens een type à la Bart Verbruggen vindt. Een groot talent, maar iemand die nog wil leren en tevreden is met een toekomstperspectief.

Mads Kikkenborg is niet klaar om die rol op zich te nemen en de vraag rijst of de Deense doelman dat wel ooit zal zijn. Ook in de jeugd zit er niet meteen iemand die klaar is. Anderlecht wil iemand die Coosemans scherp houdt en die ook klaar is om zijn rol over te nemen bij een vormdip of een blessure.

Jonge keeperstalenten zijn echter gegeerd. Kijk naar Mike Penders van Genk, die nu al een contract heeft bij Chelsea. Die witte merel vinden wordt geen makkelijke opdracht. Zoals Verbruggen lopen er immers niet zo veel rond...