Antwerp pakt 0 op 6 in topwedstrijden: dit moet er beter volgens Jonas De Roeck en co

Antwerp is met 6 op 12 aan het nieuwe seizoen begonnen. Het won van Charleroi en STVV, maar verloor twee toppers van Anderlecht en Club Brugge.

Na het vertrek van succescoach Mark van Bommel en met de aanstelling van Jonas De Roeck was het toch wat afwachten hoe Antwerp aan het seizoen zou beginnen. Met 6 op 12 staat Antwerp in de top zes.

Toch verloor Antwerp dus al twee toppers. Tjaronn Chery legde de vinger op de wonde. "Er mag nog iets meer slimmigheid in de ploeg komen. Als je goed speelt, zoals nu, moet je ervoor zorgen dat je al zeker niet verliest."

Antwerp moet beter doen in topwedstrijden

Ook coach Jonas De Roeck ziet dat Antwerp in topmatchen het nog beter kan aanpakken. "Soms moet je niet willen uitvoetballen, maar moet je de bal eens gewoon durven weg te schieten om rust te brengen in de ploeg. Die momenten moeten we nog beter leren herkennen."

Op 1 september staat de volgende topper op het programma voor Antwerp, dan trekt het naar Gent. Waar Antwerp wel tevreden over is, is over de manier waarop het aan het voetballen is onder Jonas De Roeck.

"Qua punten zijn we niet super goed aan het seizoen begonnen, maar qua spel wel. We weten wat we moeten doen. De trainer is heel duidelijk", zei doelman Senne Lammens nog.