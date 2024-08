'Deal stapje dichterbij: Genk vindt dan toch de miljoenenoplossing die het wou'

Bij KRC Genk staat er nog heel wat te gebeuren. Er kunnen nog heel wat spelers vertrekken en Dimitri De Condé moet ook nog heel wat spelers gaan halen. Mogelijk ook een vervanger voor Matias Galarza, want de Argentijn is niet blij in België. Er is eindelijk een deal in de maak.

Galarza brak vorig seizoen door bij Genk, maar kan zijn draai maar niet vinden in België. Hij wil graag terugkeren naar Argentinië, maar Genk ziet dat minder zitten. Topclub Boca Juniors toont interesse, maar de Limburgers vonden geen akkoord met hen. Galarza was niet blij en zat wekenlang niet in de wedstrijdselectie. Volgens diverse bronnen zou hij zelfs een drastische beslissing genomen hebben en zonder toestemming van Genk terug zijn gekeerd naar zijn eigen land. © photonews Genk wilde 4,5 miljoen euro plus 50 procent van de transferrechten om de speler te verkopen. Boca Juniors zag zo'n constructie niet zitten. Maar Galarza lijkt nu dus de zaken te willen forceren. Dimitri De Condé is echter niet de man die voor dreigementen plooit. Andere Argentijnse club duikt op Galarza is eerder al een nukkige speler gebleken binnen de spelersgroep. Nu is er echter alsnog een oplossing gevonden voor de speler, zo klinkt het bij Het Nieuwsblad. Met CA Talleres zou een andere Argentijnse club zich hebben gemeld. Ook zij willen het hard spelen, maar een akkoord zou mogelijk wel in de pijplijn zitten. En op die manier zou Genk toch nog wat van zijn transfersom op de speler kunnen gaan recupereren. De komende dagen en weken mogelijk meer nieuws over de zaak.