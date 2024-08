OFFICIEEL: 'Wonderkind' keert terug naar Chelsea

Het hing al een tijdje in de lucht maar vandaag is het officieel. Joao Felix tekent terug bij Chelsea. Dat liet de club vandaag weten op haar website.

De Portugese aanvaller komt voor zo’n 49 miljoen euro over van Atlético Madrid. In januari werd hij al eens een halfjaar uitgeleend door Atlético aan Chelsea. Bij de Blues speelde hij ruim twintig wedstrijden en wist hij vier keer te scoren.

De inmiddels 24-jarige aanvaller werd lang gezien als een supertalent. In 2019 werd hij door Benfica voor 127 miljoen euro verkocht aan Atlético Madrid. Onder Diego Simeone wist de Portugees nooit echt door te breken en werd hij zelfs vorig seizoen nog uitgeleend aan FC Barcelona.

Bij Los Colchoneros speelde hij ruim 131 wedstrijden en wist hij 34 keer te scoren. In het seizoen 2020-2021 behaalde hij het kampioenschap in La Liga met Atlético.

Felix verzamelde ook al 41 caps bij de Portugese nationale ploeg. Hij was erbij op het WK van 2022 in Qatar en op de EK's van 2021 en dit jaar in Duitsland.

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV