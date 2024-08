Revelatie Joaquin Seys (19) maakt indruk bij Club Brugge: "Dat is een groot verschil met Club NXT"

Aanwinst Hugo Siquet kon nog niet overtuigen en dus zette Nicky Hayen Joaquin Seys (19) op de rechtsachter tegen Antwerp. De jonge Belg deed het opnieuw goed.

Tegen Union, KV Mechelen en Standard startte Joaquin Seys op de linksback, tegen Antwerp op de rechtsback. Niet makkelijk voor de 19-jarige, die linksvoetig is, maar hij deed het uitstekend afgelopen zondag.

Seys werd zelfs uitgeroepen tot Man of the Match, al moest hij een kwartier voor tijd wel naar de kant met krampen. "Maar ik geniet van elk moment dat ik hier krijg. Ik ben dan ook blij met het applaus en de waardering van de fans bij mijn wissel."

Dat Seys zo veel zou spelen, had wellicht niemand verwacht. Op linksback is Maxim De Cuyper een vaste waarde, Bjorn Meijer ligt wel in de lappenmand. Op rechtsachter is Sabbe geblesseerd, maar haalde Club Siquet als doublure.

Seys heeft overgang van Club NXT goed verteerd

Vorig seizoen speelde Seys goed bij Club NXT, waar hij op het einde van het seizoen ook kapitein was. Zijn overgang naar de hoofdploeg is goed verlopen. "Iedereen heeft me goed geaccepteerd in de groep."

"Mignolet zorgt goed voor mij, maar natuurlijk leer ik ook veel van De Cuyper, die dezelfde positie heeft als mij. Hij toont me wat ik beter of anders kan doen. Het grootste verschil met Club NXT is de hogere intensiteit en de constante focus die nodig is."